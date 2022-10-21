У Мбаппе 14 (13+1) очков в 15 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он лучший бомбардир Лиги 1 вместе с Неймаром и Дэвидом
Килиан Мбаппе забил 13-й гол в сезоне.
Случилось это в матче 12-го тура Лиги 1, где форвард «ПСЖ» на 24-й минуте поразил ворота «Аяччо» (1:0, перерыв).
У Мбаппе уже 14 (13+1) очков по системе «гол+пас» в 15 матчах за «ПСЖ» в сезоне.
Килиан забил 9 голов в Лиге 1 и делит лидерство в списке бомбардиров с Неймаром и Джонатан Дэвидом из «Лилля».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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