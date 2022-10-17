Роналду выложил фото с Фергюсоном: «Всегда приятно быть рядом с вами, босс!»
Криштиану Роналду был рад встретиться с Алексом Фергюсоном перед игрой 11-го тура АПЛ.
Перед матчем «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом» (0:0) Фергюсон вручил Роналду памятный приз в честь того, что форвард недавно забил 700-й гол в клубной карьере.
Португалец опубликовал фото с бывшим тренером «МЮ» и написал: «Всегда приятно быть рядом с вами, босс!»
Фото: twitter.com/Cristiano
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