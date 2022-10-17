Роналду выложил фото с Фергюсоном: «Всегда приятно быть рядом с вами, босс!»

был рад встретиться с Алексом Фергюсоном перед игрой 11-го тура .

Перед матчем с «Ньюкаслом» (0:0) Фергюсон вручил Роналду памятный приз в честь того, что форвард недавно забил 700-й гол в клубной карьере.

Португалец опубликовал фото с бывшим тренером «МЮ» и написал: «Всегда приятно быть рядом с вами, босс!»

Фото: twitter.com/Cristiano

Теплые объятия Роналду и Алекса Фергюсона: тренер вручил Кришу награду за 700 голов