Роналду выложил фото с Фергюсоном: «Всегда приятно быть рядом с вами, босс!»

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Криштиану Роналду был рад встретиться с Алексом Фергюсоном перед игрой 11-го тура АПЛ.

Перед матчем «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом» (0:0) Фергюсон вручил Роналду памятный приз в честь того, что форвард недавно забил 700-й гол в клубной карьере.

Португалец опубликовал фото с бывшим тренером «МЮ» и написал: «Всегда приятно быть рядом с вами, босс!»

Фото: twitter.com/Cristiano

Теплые объятия Роналду и Алекса Фергюсона: тренер вручил Кришу награду за 700 голов

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