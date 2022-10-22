Гальтье о Месси: «Лео нравится играть на партнеров, он абсолютно неэгоистичен. Лучший игрок в истории футбола»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:0) в Лиге 1.

«Победа всегда важна. Такие матчи всегда проходят непросто, и первые 25 минут «Аяччо» оказывал на нас давление. Когда давление ослабло, мы стали чаще владеть мячом и создавать моменты, один из них был реализован.

Во втором тайме ритм игры стал менее интенсивным, и мы показали техническое мастерство. Мы упустили несколько моментов, и это дало «Аяччо» надежду, но в концовке мы забили два великолепных гола, один из них на счету Месси.

Люди приходят на стадион, чтобы увидеть игру Лео. Он лучший игрок в истории футбола. Ему нравится играть с партнерами, у него есть желание играть на них, он абсолютно неэгоистичен. В эпизоде со вторым голом он сыграл просто шикарно», – сказал .

Месси отдал 2 голевых паса Мбаппе и забил с передачи Килиана. Неймар пропустил матч с «Аяччо»