Гвардиола извинился за кричалки фанатов «Сити» о трагедии на «Хиллсборо»: «Не думаю, что наше соперничество с «Ливерпулем» стало токсичным»

не считает, что противостояние «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» стало токсичным.

Главный тренер «горожан» также извинился за то, что болельщики команды в ходе матча (0:1) скандировали оскорбительные кричалки о давке на стадионе «Хиллсборо».

– Я не слышал кричалок. Если это случилось, мне очень жаль. Этот инцидент не отражает того, что мы представляем собой как команда и клуб. Мы можем вести себя идеально после таких ошибок.

– Не считаете ли, что соперничество и стало токсичным?

– Я так не думаю. С нашей стороны я в этом почти уверен, – сказал Гвардиола.

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