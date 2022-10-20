Владимир Быстров: «В «Зените» тренеры не доверяют молодежи, а дают шанс пенсионерам играть в футбол. Легче всего сказать, что молодых нет»

высказался о недостатке игровой практики у молодых игроков «Зенита».

– Как вы думаете, в сегодняшнем кубковом матче [против «Крыльев Советов»] Сергей Семак будет экспериментировать?

– Это вопрос тренера. Сам и решит. Просто формат Кубка непонятен. «Зениту» проще занять третье место в группе, чтобы с сильными соперниками не встречаться на следующем этапе.

– Какими видите шансы «Зенита» на победу?

– Когда «Зениту» нужно побеждать, команда это делает.

– Как относитесь к новой формуле Кубка России?

– Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который еще сырой. Продуманности никакой.

– В Самаре питерцы проиграли. Не ожидали?

– Нет. Это говорит об уровне футболистов, которые сидят на скамейке запасных и показывает то, что иностранцы, которые выходят в основе, выигрывают конкуренцию. Ну и еще можно констатировать, что в «Зените» тренеры не доверяют молодежи, а дают шанс пенсионерам играть в футбол.

Хотелось бы, чтобы обращали внимание на молодежь, которая играет в ЮФЛ, в дубле, в «Зените-2». Ведь эти команды тоже созданы для того чтобы обкатывать молодых футболистов. Легче всего сказать, что они подходят, что их нет. Как мы привыкли видеть. Особо им никто не доверяет, а сейчас это прекрасное время.

В тех же «Крыльях» люди играют. Хоть и не ярко, но мы видим, что они начинают прогрессировать. То же самое можно сказать и про 0:3 в Москве. «Спартак» – принципиальная команда, а не хотел уступать – сказал бывший футболист сборной России.