Шомуродов остается в «Роме»: «Клуб отказался рассматривать предложения и считает его частью проекта»

Агент форварда «Ромы» рассказал о будущем своего клиента.

– Правда ли, что Эльдор остается в «Роме»?

– Да, это так. отказалась рассматривать предложения, которые приносили мы и которые поступали напрямую ей. Они были в июне, июле и даже в последние дни и часы трансферного окна.

Нам казалось, что Шомуродову стоит уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени. Однако «Рома» настаивает на том, что Эльдор остается частью спортивного проекта, несмотря на различные сообщения в прессе. Мы пытаемся увидеть в этом плюсы, – сказал Кахор Муминов.