Мюллер повторил рекорд по победам в Кубке Германии (52) экс-хавбека «Вердера» Вотавы

выиграл рекордный 52-й матч в Кубке Германии.

Сегодня обыграла в рамках 1/16 финала турнира (5:2). Мюллер вышел на поле на 80-й минуте, на 91-й отдал голевой пас на Альфонсо Дэвиса.

Полузащитник мюнхенского клуба сравнялся с бывшим хавбеком Мирко Вотавой по количеству побед в Кубке Германии. Они делят первое место по этому показателю.

Мюллер становился обладателем Кубка 6 раз – в сезонах-2009/10, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2018/19 и 2019/20. Вотава выигрывал трофей дважды – в 1991 и 1994 годах.

С подробной статистикой Мюллера можно ознакомиться здесь.