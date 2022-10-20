Диего Лаксальт: «Серия А намного сложнее, чем РПЛ. Там играют в другой футбол»
Диего Лаксальт заявил, что итальянский чемпионат намного сложнее российского.
– Какое место занимало бы «Динамо» в Серии А?
– Сложно сказать. Я не могу представить «Динамо» в итальянском чемпионате. Серия А намного сложнее, чем РПЛ – у меня нет сомнений.
В Италии играют в другой футбол, там другие люди, другая культура – много различий, – сказал защитник «Динамо», ранее выступавший за «Милан», «Торино», «Дженоа» и другие итальянские клубы.
В Мир РПЛ московский клуб занимает 8-е место, набрав 20 очков в 13 турах.
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