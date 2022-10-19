Алиссон отбил удар Боуэна с пенальти в матче «Ливерпуля» с «Вест Хэмом»
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон отразил удар с пенальти в матче против «Вест Хэма».
В конце первого тайма игры 12-го тура АПЛ главный судья Стюарт Эттуэлл назначил одиннадцатиметровый за фол защитника мерсисайдцев Джо Гомеса на хавбеке Джерроде Боуэне.
Сам англичанин пробил с точки в левый от себя угол ворот, однако голкипер сумел парировать.
Со статистикой выступлений Алиссона можно ознакомиться здесь.
Фото: кадр из трансляции Viaplay
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