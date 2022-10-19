Алиссон отбил удар Боуэна с пенальти в матче «Ливерпуля» с «Вест Хэмом»

Вратарь Алиссон отразил удар с пенальти в матче против .

В конце первого тайма игры 12-го тура главный судья Стюарт Эттуэлл назначил одиннадцатиметровый за фол защитника мерсисайдцев на хавбеке Джерроде Боуэне.

Сам англичанин пробил с точки в левый от себя угол ворот, однако голкипер сумел парировать.

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Фото: кадр из трансляции Viaplay