У Нуньеса 3 гола в 4 последних матчах за «Ливерпуль». Сегодня форвард забил «Вест Хэму»
Дарвин Нуньес забил пятый гол за «Ливерпуль».
Нападающий «Ливерпуля» открыл счет на 22-й минуте матча против «Вест Хэма» в 12-м туре АПЛ (1:0, первый тайм). Уругваец пробил головой после подачи Константиноса Цимикаса.
Теперь у Нуньеса 3 гола в 4 последних матчах за мерсисайдскую команду. Ранее он забивал в ворота «Арсенала» (2:3) и «Рейнджерс» (7:1).
Всего на счету 23-летнего футболиста 5 мячей в 12 матчах в составе «красных». Подробную статистику Нуньеса можно найти здесь.
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