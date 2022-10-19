У Нуньеса 3 гола в 4 последних матчах за «Ливерпуль». Сегодня форвард забил «Вест Хэму»

забил пятый гол за «Ливерпуль».

Нападающий открыл счет на 22-й минуте матча против в 12-м туре (1:0, первый тайм). Уругваец пробил головой после подачи .

Теперь у Нуньеса 3 гола в 4 последних матчах за мерсисайдскую команду. Ранее он забивал в ворота «Арсенала» (2:3) и «Рейнджерс» (7:1).

Всего на счету 23-летнего футболиста 5 мячей в 12 матчах в составе «красных». Подробную статистику Нуньеса можно найти здесь.