У Нуньеса 3 гола в 4 последних матчах за «Ливерпуль». Сегодня форвард забил «Вест Хэму»

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Дарвин Нуньес забил пятый гол за «Ливерпуль».

Нападающий «Ливерпуля» открыл счет на 22-й минуте матча против «Вест Хэма» в 12-м туре АПЛ (1:0, первый тайм). Уругваец пробил головой после подачи Константиноса Цимикаса.

Теперь у Нуньеса 3 гола в 4 последних матчах за мерсисайдскую команду. Ранее он забивал в ворота «Арсенала» (2:3) и «Рейнджерс» (7:1).

Всего на счету 23-летнего футболиста 5 мячей в 12 матчах в составе «красных». Подробную статистику Нуньеса можно найти здесь

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