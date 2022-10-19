Конте про «МЮ»: «Монстр. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сейчас у них неудачный период. Но всего 2 года назад они боролись за АПЛ с «Сити»

Тренер «Тоттенхэма» назвал монстром.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет монстром, с которым придется бороться. У этой команды огромный потенциал с экономической точки зрения.

В среду нас ждет еще один важный матч. Думаю, мы стали лучше во многих аспектах по сравнению с прошлым сезоном. Но матчи против «Юнайтед» всегда сложны, особенно на «Олд Траффорд». В то же время мне нравится, что мы пройдем эту проверку именно сейчас. Нам нужно очень хорошо понять, каковы наши амбиции, и попытаться добиться хороших результатов.

Играть на нелегко. Это не лучшее место для соперника «МЮ». Там невероятная атмосфера, это большой театр. Там нужно играть с характером, показывать свой футбол, свои идеи.

По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сейчас у «Юнайтед» неудачный период. Но всего два года назад «МЮ» боролся за победу в и стал вторым после «Ман Сити» – не забывайте об этом.

Речь о команде, которая всегда попадает в топ-4, играет в Лиге чемпионов и ведет борьбу за трофеи, если не допускает серьезных ошибок.

Хочу, чтобы моя команда показала там характер и желание забрать три очка. Думаю, это стало бы хорошим шагом для нас», – сказал Конте.

встретится с «МЮ» сегодня, игра начнется в 22:15 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.