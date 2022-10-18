Барселона – Вильярреал 20.10.2022 Ла Лига, прогноз на футбольный матч

В 10 туре испанской Ла Лиги каталонская Барселона на своем поле сыграет с Вильярреалом. Игра состоится 20 октября 2022 года и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Барселоны 1,55, ТБ (1.5) 1,17

Возьмут ли каталонцы три очка в предстоящей встрече? Как сыграет Вильярреал? Получится ли у Левандовского забить гол? Ответы на эти вопросы у вас получится узнать после просмотра матча Барселона — Вильярреал. А наш прогноз поможет сделать осмысленный прогноз на предстоящую игру.

Барселона

Каталонская Барселона в девяти матчах Ла Лиги набрала 22 очка — «блаугранас» набрали 22 очка, и отстают от лидирующего мадридского Реала на три балла. В чемпионате каталонцы только дважды потеряли очки — в первом туре сыграли вничью с Райо Вальекано и в девятом туре уступили Реалу со счетом 1:3. Остальные матчи «блаугранас» выиграли — пять игр и вовсе закончились для Барсы победой с комфортным преимуществом в 3 и 4 мяча соответственно.

Предыдущие пять матчей (по состоянию на 18 октября 2022 года), каталонцы провели следующим образом:

Также прежде чем делать прогноз на матч Барселона — Вильярреал, рекомендуем ознакомиться со следующими статистическими фактами каталонцев:

Вильярреал

«Желтая субмарина» на старте национального первенства уверенно обыграла Вальядолид (3:0), а также победила в гостях мадридский Атлетико (2:0), затем, в четвертом туре, Вильярреал разгромил Эльче (4:0). После стартовых четырех туров команда попала в безвыигрышное пике — 2 поражения и 2 ничьи. А в минувшем туре «желтая субмарина» без особых проблем обыграла Осасуну (2:0).

Вильярреал с 15 баллами идет на седьмом месте в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего Реала на 10 очков.

Предыдущие пять матчей (по состоянию на 18 октября 2022 года) команда Вильярреал провел следующим образом:

Статистические тенденции, присущие Вильярреалу, помогут сделать более точный прогноз на игру:

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Барселона – Вильярреал

Исторически Барселона в очных встречах с Вильярреалом демонстрирует практически полное доминирование. В последних личных 20 встречах команд были зафиксированы:

Статистика выступления команд в нынешнем сезоне делает каталонцев фаворитом предстоящей встречи — Барселона борется с Реалом за лидерство в национальном первенстве, и после поражения от сливочных каталонцы сделают все, чтобы взять очки в игре с Вильярреалом. К тому же, подопечные Хави играют дома — это может сыграть Барсе на руку.

Что касается Вильярреала, то команда в нынешнем сезоне имеет опыт гостевой победы на топ-клубом Испании — победа над Атлетико во втором туре Ла Лиги. Сейчас «желтая субмарина» наверняка сыграет осторожно, постарается остановить Роберта Левандовского, но вряд ли сможет переиграть Барсу. Предположим, что игра пройдет под диктовку каталонцев, и закончится победой «блаугранас» с разницей 1-2 мяча.

Котировки букмекеров на матч Барселона – Вильярреал, в целом, соответствуют нашему прогнозу на победу каталонцев, и выглядят следующим образом:

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