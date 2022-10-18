Гендиректор «Спартака» о словах Заремы про багаж: «По определенным позициям работа проведена достаточно хорошо»

Гендиректор оценил высказывание Заремы Салиховой.

Супруга бывшего владельца красно-белых заявила, что «оставил отличный багаж».

— Не так давно было высказывание , о том, что «мы оставили отличный багаж». Чувствуете, что багаж хороший?

— Каждый по-своему оценивает свой багаж. Я склонен отталкиваться от того, что есть. Точно не скажу, что работа была проведена плохо. Убежден, что по определенным позициям она проведена достаточно хорошо. Мы подписали молодых перспективных игроков, которые точно будут развиваться. А дальше все равно это работа тренера.

Мы знаем примеры, когда покупали дорогих игроков, а тренер не справлялся, багаж не срабатывал. Сейчас это заслуга штаба и тренера, – организовать состав, убедить игроков в необходимости выполнения указаний», – сказал .