Реал Мадрид – Севилья 22.10.2022 Ла Лига прогноз на футбольный матч

Ещё не состоялся 10-й тур Ла Лиги, а мы уже предлагаем вашему вниманию прогноз на игру 11-го тура. Объектом этого внимания станет игра между мадридским «Реалом» и «Севильей». Мы будем исходить из текущих результатов команд в Ла Лиге, в том числе учитывая недавний триумф «Реала» в Эль-Класико, а также из их выступлений в еврокубках. Проведя экспресс-анализ, мы предлагаем вашему вниманию наше видение того, как может пройти встреча «Реала» и «Севильи».

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Рекомендуемая ставка: фора (-1.5) «Реала» (кэф 2.15), забьет только «Реал» (кэф 1.68).

Реал Мадрид

По горячим следам недавних событий в Эль-Класико можем сказать, что все голы классные. И первый в исполнении Бензема при участии Винисиуса, и второй в исполнении забытого «блауграной» в штрафной Вальверде, и ответный гол «Барсы» от Феррана Торреса с пасом пяткой от Левандовского. Да и пенальти от Родриго неплох, хотя и был назначен судьей с большим опозданием. И даже незасчитанный в исполнении Бензема. Впрочем, самое главное, что «Реал» в настоящий момент заслуженно лидирует в турнирной таблице и так же заслуженно опережает по игре «Барселону» и много еще кого. Хотя до Эль-Класико имела место очень скромная победа над «Хетафе»…

Вот в Лиге чемпионов имела место пробуксовка небольшая с «Шахтером», неприемлемая для победителя предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, однако разрешилась ситуация вполне благополучно: ничья 1:1 позволяет «Реалу» спокойно выйти в плей-офф. Тем не менее, в следующем этапе подобные вольности могут дорого обойтись, а поэтому будем надеяться, что Карло Анчелотти напомнит игрокам и об этой игре, а не только об Эль-Класико. 19 октября «Реал» в гостях играет против «Эльче».

Севилья

А вот если сравнивать «Реал» с «Севильей», то это небо и земля. «Севилья» сейчас не идет, а плетется на 14-м (!) месте всего с 9 очками (!!). Кажется, на днях мы где-то что-то подобное видели в другом чемпионате. Ракитич уже давно не тот игрок, какого мы привыкли видеть. Хотя «Севилья» должна радоваться, что вообще 14-я, поскольку в предыдущем туре она обыграла «Майорку» 1:0, а забил гол Неманья Гудель. И это только вторая (!!!) победа команды в Ла Лиге. 18 октября их ждет домашняя игра с «Валенсией», и кто знает, что еще ждет севильцев.

Про Лигу чемпионов не хочется говорить: всего два очка в активе. У «Копенгагена» тоже два очка, но он вообще не забивал ни разу. Предыдущая встреча с «Боруссией» для севильцев как раз завершилась ничейным результатом 1:1: открыли счет в первом тайме, пропустили и дальше оборонялись из последних сил. Трудно представить, что не так давно при виде этой команды трепетала абсолютно вся Лига Европы! Возникает разумный вопрос, дотянет ли Хорхе Сампаоли до евровесны. Для этого нужно выиграть у «Копенгагена». Никакой другой исход для севильцев не может быть приемлем.

Статистика

Для определения того, в какой форме находятся обе команды, мы возьмем пять предыдущих встреч у «Реала» и «Севильи»: в обоих случаях будут учитываться и матчи Ла Лиги, и еврокубковые встречи. Начнем с «Реала», который будет номинальным хозяином встречи.

2 октября. Ла Лига. Реал 1:1 Осасуна.

1:1 Осасуна. 5 октября. Лига чемпионов. Реал 2:1 Шахтер.

2:1 Шахтер. 8 октября. Ла Лига. Хетафе 0:1 Реал .

. 11 октября. Лига чемпионов. Шахтер 1:1 Реал .

. 16 октября. Ла Лига. Реал 3:1 Барселона.

Конечно, две ничьи не совсем красят «королевский клуб», однако что-то не видно, чтобы его конкурентам это помогало. Пока что «Реал» идет очень даже ровно в обоих турнирах. Обратимся к индивидуальной статистике игроков, чтобы узнать об их успехах.

С 4 голами в активе Карим Бензема сейчас не возглавляет бомбардирскую гонку клуба в Ла Лиге, хотя все уже мысленно думают, что его никто не обгонит. По столько же голов у Федерико Вальверде и у Родриго , а лидирует Винисиус Жуниор с 5 голами. У Винисиуса и Бензема также по одной голевой передаче, а лучшим распасовщиком является Давид Алаба (один гол и три голевых).

сейчас не возглавляет бомбардирскую гонку клуба в Ла Лиге, хотя все уже мысленно думают, что его никто не обгонит. По столько же голов у и у , а лидирует с 5 голами. У Винисиуса и Бензема также по одной голевой передаче, а лучшим распасовщиком является (один гол и три голевых). В Лиге чемпионов Винисиус забил дважды; по одному голу забили Лука Модрич , Марко Асенсио , Родриго, Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер и… барабанная дробь… Эден Азар ! Бензема пока что не отличался, хотя сыграл три матча (210 минут).

, , Родриго, Федерико Вальверде, и… барабанная дробь… ! Бензема пока что не отличался, хотя сыграл три матча (210 минут). По игровому времени в Ла Лиге именно Винисиус и Алаба находятся на первых местах: у Винисиуса 791 минута игрового времени, у Алабы 723 (и оба отыграли по 9 встреч). Даже Бензема сыграл всего 538 минут (правда, в 6 играх). Лука Модрич сыграл 8 матчей и провел 541 минуту: он чаще других уходил на замену (5 раз). Многострадальный Азар сыграл всего три матча в Ла Лиге и провел на поле 98 минут. В Лиге чемпионов больше всего сыграл Вальверде (338 минут в 4 встречах)

сыграл 8 матчей и провел 541 минуту: он чаще других уходил на замену (5 раз). Многострадальный Азар сыграл всего три матча в Ла Лиге и провел на поле 98 минут. В Лиге чемпионов больше всего сыграл Вальверде (338 минут в 4 встречах) Тибо Куртуа сыграл в Ла Лиге 6 матчей, пропустив 6 мячей, а Андрей Лунин отыграл 3 матча, пропустив дважды. Причем оба вратаря отыграли без замен по ходу встреч. У Лунина два матча в Лиге чемпионов и два пропущенных гола, а Куртуа обе встречи отыграл без пропущенных.

А теперь обратим наше внимание к «Севилье» и посмотрим, чего она добилась в пяти минувших встречах и как выступают ее игроки.

1 октября. Ла Лига. Севилья 0:2 Атлетико.

0:2 Атлетико. 5 октября. Лига чемпионов. Севилья 1:4 Боруссия Дортмунд.

1:4 Боруссия Дортмунд. 8 октября. Ла Лига. Севилья 1:1 Атлетик.

1:1 Атлетик. 11 октября. Лига чемпионов. Боруссия Дортмунд 1:1 Севилья .

. 15 октября. Ла Лига. Майорка 0:1 Севилья.

Есть шутка из серии «черный юмор» о том, что свет в конце тоннеля – это встречный поезд. К «Севилье» это вполне применимо: радость от победы над «Майоркой» сменится тем, что на носу «Валенсия», пусть и не играющая так, как от нее ждут. Ну и мадридский «Реал» как вишенка на торте. Перейдем к индивидуальной статистике.

Скромные 3 гола в активе Оливера Торреса – таков результат лучшего бомбардира клуба в Ла Лиге. У Хосе Анхеля Кармоны два гола и одна голевая передача, что равняет их по принципу «гол+пас». Два гола забил Иско , но оба с пенальти. Ситуация в Лиге чемпионов вообще катастрофическая: по одному голу забили Юссеф Эн-Незири и Танги Ньянсу .

– таков результат лучшего бомбардира клуба в Ла Лиге. У два гола и одна голевая передача, что равняет их по принципу «гол+пас». Два гола забил , но оба с пенальти. Ситуация в Лиге чемпионов вообще катастрофическая: по одному голу забили и . Вышеозначенные Кармона и Иско насобирали по 4 желтые карточки, но обходились без прямых удалений в Ла Лиге. А вот Эрик Ламела и Маркос Акунья уже удостоились того, чтобы судья выгнал их с поля по одному разу (у Ламелы две желтые, у Акуньи три желтые).

и уже удостоились того, чтобы судья выгнал их с поля по одному разу (у Ламелы две желтые, у Акуньи три желтые). Яссин Буну в 8 матчах Ла Лиги пропустил 12 (!) мячей, да еще одну желтую получил. Марко Дмитрович провел две игры и пропустил дважды. Что касается Лиги чемпионов, то Буну зевнул девять мячей в трех играх. Не пропускал только Дмитрович в игре против «Копенгагена». Похоже, тут даже нет смысла смотреть, кто сколько времени отыграл: количество пропущенных просто отбивает это желание…

Прогноз

Выбрать правильный коэффициент нам поможет сегодня букмекерская контора «Лига Ставок». Сразу же уйдем прочь от коэффициентов на исход: 6.6 на победу «Севильи» кажется даже заниженным, поскольку даже при всем желании севильцы просто не могут наиграть на победу. На ничью дается 4.8: хотя у «Реала» очки отбирали дважды в пяти встречах, «Севилье» даже это не по зубам.

Тоталы у «Реала» не сильно велики, хотя своей игрой он показывает: желание пробить их есть всегда. А вот тоталы в матчах «Севильи» пробивает отнюдь не сама «Севилья». Общий тотал больше 2.5 вполне зайдет с кэфом 1.6, а меньше 2.5 – с кэфом 2.3. Команды любой из этих тоталов отыграть могут. Можно даже зарядить на то, что забивать будут только мадридцы (кэф 2.5). В плане форы прослеживается неплохой вариант с форой (-1.5) в пользу мадридцев с кэфом 2.15 или форой (+1.5) у севильцев с кэфом 1.68.

В общем, все и всё против «Севильи» в этом матче. У «Реала» есть достаточно исполнителей, чтобы выиграть и набрать очередные три очка, заставив «Барсу» снова нервничать. Вопрос в том, кто отличится в этот раз у хозяев. А гостей спасет только чудо. Возможно, что-то изменится перед 10-м туром, но вряд ли какое-то преимущество появится у «Севильи». Ждем очередную победу «Реала» (пусть и без особого шика).

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Где смотреть Реал Мадрид – Севилья