АПЛ планирует провести турнир в США в межсезонье
АПЛ запланировала товарищеский турнир в США следующим летом.
Точный формат турнира пока не определен, однако ожидается, что он пройдет в конце июля 2023 года с участием шести команд.
Их планируют разделить на две группы, а матчи провести в разных городах на Восточном и Западном побережьях США.
Лига ожидает, что на все игры будут проданы все билеты.
Проведение турнира в США может помочь повысить привлекательность бренда Премьер-лиги, привлечь новых спонсоров и новые сделки по продаже ТВ-прав.
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