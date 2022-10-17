АПЛ планирует провести турнир в США в межсезонье

Теги премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) бизнес Футбол

АПЛ запланировала товарищеский турнир в США следующим летом.

Точный формат турнира пока не определен, однако ожидается, что он пройдет в конце июля 2023 года с участием шести команд.

Их планируют разделить на две группы, а матчи провести в разных городах на Восточном и Западном побережьях США.

Лига ожидает, что на все игры будут проданы все билеты. 

Проведение турнира в США может помочь повысить привлекательность бренда Премьер-лиги, привлечь новых спонсоров и новые сделки по продаже ТВ-прав.

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