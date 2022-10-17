Мавуба считает, что Бензема получит «Золотой мяч»: «Он тащил «Реал» на себе, решал в каждом раунде ЛЧ»
Рио Мавуба считает, что «Золотой мяч» должен получить Карим Бензема.
«Честно говоря, это было бы заслуженно, учитывая его сезон. Карим играл исключительно хорошо, решал в каждом раунде Лиги чемпионов.
Он тащил «Реал» на себе. Это прекрасно, он пример трудолюбия и терпения», – сказал бывший хавбек сборной Франции.
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Карьера Бензема в цифрах: 431 гол, пачка рекордов Франции и доминация в Лиге чемпионов
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