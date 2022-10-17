Мавуба считает, что Бензема получит «Золотой мяч»: «Он тащил «Реал» на себе, решал в каждом раунде ЛЧ»

Теги Карим Бензема Рио Мавуба Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Футбол

Рио Мавуба считает, что «Золотой мяч» должен получить Карим Бензема.

«Честно говоря, это было бы заслуженно, учитывая его сезон. Карим играл исключительно хорошо, решал в каждом раунде Лиги чемпионов.

Он тащил «Реал» на себе. Это прекрасно, он пример трудолюбия и терпения», – сказал бывший хавбек сборной Франции.

Бензема получит «Золотой мяч», Куртуа – приз вратарю года, Гави – награду лучшему молодому игроку (Marca)

Карьера Бензема в цифрах: 431 гол, пачка рекордов Франции и доминация в Лиге чемпионов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные