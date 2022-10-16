«Роналду – легенда «Реала». Я бы не мог представить Палермо или Рикельме в «Ривере». Иногда все совершенно ясно». Симеоне о Криштиану в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» объяснил, почему не подписал бы .

«Роналду – абсолютная легенда . Я бы не мог представить переход Мартина Палермо или Хуана Рикельме в , как и Ортеги – в .

Есть определенные ситуации, в которых все совершенно ясно», – сказал Симеоне.

Симеоне о Роналду в «Атлетико»: «Пташки наговорили вам что-то далекое от реальности»