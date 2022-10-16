«Роналду – легенда «Реала». Я бы не мог представить Палермо или Рикельме в «Ривере». Иногда все совершенно ясно». Симеоне о Криштиану в «Атлетико»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему не подписал бы Криштиану Роналду.
«Роналду – абсолютная легенда «Реала». Я бы не мог представить переход Мартина Палермо или Хуана Рикельме в «Ривер Плейт», как и Ортеги – в «Бока Хуниорс».
Есть определенные ситуации, в которых все совершенно ясно», – сказал Симеоне.
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