«Роналду – легенда «Реала». Я бы не мог представить Палермо или Рикельме в «Ривере». Иногда все совершенно ясно». Симеоне о Криштиану в «Атлетико»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему не подписал бы Криштиану Роналду.

«Роналду – абсолютная легенда «Реала». Я бы не мог представить переход Мартина Палермо или Хуана Рикельме в «Ривер Плейт», как и Ортеги – в «Бока Хуниорс».

Есть определенные ситуации, в которых все совершенно ясно», – сказал Симеоне.

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