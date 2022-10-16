Тихонов о Соболеве: «Сашка молодец, повзрослел. Пусть еще забивает и все рекорды побьет»

оценил прогресс форварда «Спартака» .

– Саша Соболев забил в 6 матчах подряд за «Спартак». Впечатляет его результативность?

– Сашка молодец, Сашка прибавил. По сравнению с тем, какой он был год назад, он повзрослел. И посмотрите сейчас на его отношение к игре – он стал совсем другим человеком. Я очень рад, что он изменился. Пусть еще забивает и все рекорды побьет, – сказал экс-футболист .

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