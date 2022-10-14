Осипов о сообщениях от Соболева: «Не ответил, чтобы не раздувать в конфликт»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, почему оставил без ответа сообщение от Александра Соболева.

– Если кратко, то там было так: «Если окажется, что заявка не будет соответствовать регламенту и играть будет, условно, некому, то мы будем выходить тем составом, который есть. И пофигу, ставьте на 0:3 технарь» Что тут ответить можно было?

– Почему никакой реакции не было на это?

– Я же не только с Александром из руководства «Бей Беги» общаюсь, просто позвонил, спросил, что, наверное, действительно это какая-то эмоциональная история. Ну что можно ответить? Сказать: «Нет, мы против?» Это конфликт. Сказать: «Вы фигней занимаетесь» – тоже конфликт.

Поэтому предпочел ничего не отвечать, позвонить еще кому-то, кто в команде принимает решения, и сказать, что, наверное, лучше постараться регламенту соответствовать. Это мы сейчас и видим. Четыре тура сыграно, «Бей Беги» очки набирает и регламент не нарушает, – сказал Николай в интервью телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».

Напомним, что Александр Соболев уходил из из-за проблем с медийным статусом футболистов команды. Перед этим он отправил Осипову несколько сообщений, на которые не получил ответа.