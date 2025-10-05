ЦСКА выиграл 4 матча подряд. Дальше – дерби с «Локомотивом»
ЦСКА продлил серию без поражений.
Сегодня команда Фабио Челестини обыграла «Спартак» в 11-м туре Мир РПЛ со счетом 3:2.
В четырех последних матчах армейцы одержали четыре победы, в том числе над «Локомотивом» в серии пенальти в FONBET Кубке России. Они лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.
18 октября ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в гостях.
