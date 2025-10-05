86

ЦСКА выиграл 4 матча подряд. Дальше – дерби с «Локомотивом»

ЦСКА продлил серию без поражений.

Сегодня команда Фабио Челестини обыграла «Спартак» в 11-м туре Мир РПЛ со счетом 3:2. 

В четырех последних матчах армейцы одержали четыре победы, в том числе над «Локомотивом» в серии пенальти в FONBET Кубке России. Они лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. 

18 октября ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в гостях. 

