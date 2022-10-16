Пятибратов о 0:0 с «Химками»: «Расстроены результатом. «Факел» создавал моменты, но не забил»

Главный тренер подвел итоги матча с «Химками» (0:0) в Мир .

«Очень напряженный матч. Мы немного расстроены результатом, потому что надеялись выиграть. Создавали моменты, качественно играли в обороне. Единственное, чего не хватило — забитого мяча, мы не реализовали свои возможности.

Сейчас поблагодарил ребят за желание. Но такое в футболе бывает, мы просто не смогли забить. Отдельно отмечу наш штаб, они хорошо подготовили команду, и это было видно на поле. Жаль, что мы не смогли выжать максимум из своих моментов, — сказал .