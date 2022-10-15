Личка о 2:3 с «Динамо»: «Оренбургу» было тяжело с 60-й минуты. 2:2 было бы заслуженно»

Главный тренер подвел итоги матча с «Динамо» (2:3) в Мир .

«Я сказал ребятам в раздевалке спасибо за такую хорошую работу на поле. Понятно, не всегда за такую работу ты получаешь результат. Это футбол, это жизнь, нужно поздравить соперника.

Хороший соперник сегодня, вернулся в игру со счета 1:2. Это тоже показывает, какой хороший характер у команды соперника. Но, я думаю, там уже на 60-й минуте нам начало быть тяжело.

Второй гол – да, там сделали одну индивидуальную тактическую ошибку. Потом соперник сделал хорошие замены. Понятно, когда Макаров входит в игру, он много чего может дать, что сегодня тоже показал.

Я доволен игрой, но мы едем домой с нулем заработанных очков. Если бы матч закончился 2:2, то это тоже было бы заслуженно для нас. Но соперник выиграл, забив на гол больше. В футболе роль играют голы, поэтому забрало сегодня все очки», – сказал Личка в эфире «Матч Премьер».