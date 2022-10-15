Кейн забил в 5-м матче АПЛ подряд, у него 9 голов в 10 играх. Харри провел 400-й матч за «Тоттенхэм»

забил в 5-м матче подряд.

В субботу форвард «Тоттенхэма» с пенальти забил «Эвертону» (2:0) в 11-м туре АПЛ. До этого были голы «Брайтону», «Арсеналу», «Лестеру» и «Фулхэму».

В 10 матчах сезона в лиге Кейн забил 9 голов. Он идет на втором месте в списке бомбардиров после Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», у которого 15 мячей.

Кроме того, матч против стал для Кейна 400-м за .