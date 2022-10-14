Директор «Ньюкасла»: «За «Ман Сити», «Челси», «Арсеналом» стоит тянуться. Но у нас нет права за 1-2 трансферных окна сказать: «Мы должны конкурировать с топ-4»
Спортивный директор «Ньюкасла» высказался о потенциале команды.
«Я не думаю, что у этого клуба есть потолок. Но понимаю то, насколько хорошие другие команды.
Посмотрите на «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» – у этих клубов хорошие составы, инфраструктура. Есть команды, за которыми стоит тянуться. Будет действительно непросто, но это возможно.
У нас нет права в течение одного-двух трансферных окон сказать: «Бац, и мы должны конкурировать с четверкой лучших».
Но в футболе встречаются немного странные вещи. «Лестер» выиграл АПЛ с вероятностью 5000 к 1», – сказал Дэн Эшуорт.
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