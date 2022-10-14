Фоден о новом контракте: «Всю жизнь болею за «Ман Сити». Я прибавил благодаря Пепу. Хочу выигрывать трофеи»

прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити» до 2027 года.

«Трудно выразить словами, как я счастлив, что подписал этот контракт. Это сбывшаяся мечта. Я всю жизнь был болельщиком . Я тренировался здесь много лет. Очень люблю этот клуб.

За последние годы я сильно прибавил, и во многом это заслуга Пепа и его штаба, которые направляют меня каждый день. Работа с ними дает мне возможность стать еще лучше.

С тем составом, который у нас здесь есть, чувствую, что могу продолжать учиться и выигрывать трофеи. Это две самые важные вещи для меня.

Хочу поблагодарить каждого человека в «Ман Сити», потому что без них я не был бы там, где я сейчас. Всех тренеров академии, с которыми работал, всех игроков, и всех, кто работает за кулисами. Для меня большая честь быть частью этого клуба», – сказал англичанин.