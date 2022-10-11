«Селтик» за баннер «## ### корону» на матче ЛЧ после смерти Елизаветы II оштрафован на 15 тысяч евро

наказал «Селтик» за оскорбительный баннер после смерти Елизаветы II.

Во время матч Лиги чемпионов с (1:1) 14 сентября на стадионе в Варшаве болельщики «Селтика» на фоне смерти королевы Великобритании продемонстрировали баннер, на котором было написано: «## ### корону».

Клуб из Глазго был оштрафован на 15 тысяч евро за антимонархический баннер. Его сочли неприемлемым для спортивного мероприятия.

Другой баннер гласил: «Сожалею о вашей утрате, Майкл Фэган». Это отсылка к человеку, который известен тем, что ворвался в спальню королевы в 1982 году.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила Великобританией 70 лет. Королем стал старший сын Елизаветы, Чарльз, он взял имя Карл III.

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