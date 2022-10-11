Тренер «Алании» о лидерстве в Первой лиге: «Приятно управлять командой, где хороший микроклимат. У нас нет проблем»
Главный тренер «Алании» подвел итоги матча с тульским «Арсеналом» (2:0).
После 13 туров владикавказский клуб возглавляет таблицу Первой лиги.
«Минут 20 мы не могли приспособиться к полю, скользили. Потом взяли игру под контроль. Игра сложилась так, как мы хотели.
После прошлого сезона ушли 5-6 человек, новички заполнили эту нишу. Приятно управлять командой, где есть хороший микроклимат, поэтому у нас нет никаких проблем», – сказал Владимир Белявский.
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