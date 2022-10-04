Юран о Мир РПЛ: «Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью»

назвал единственным явным аутсайдером Мир .

«Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определенная группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы.

Сейчас же не совсем понятно, кто там будет. Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», – сказал бывший главный тренер подмосковного клуба.

Юран был уволен с поста главного тренера «Химок» в августе. После его ухода команда не одержала ни одной победы, проиграв 8 матчей и дважды сыграв вничью.