Андрес Иньеста: «Вернулся бы в «Барселону» с удовольствием. Это мой дом»

Полузащитник , ранее выступавший за «Барселону», ответил на вопрос о возможном возвращении в каталонский клуб.

«Я бы с удовольствием вернулся в «Барселону». Я хотел бы помочь этой организации. Здесь задействовано много переменных, и трудно сказать, что произойдет в будущем.

«Барса» – мой дом, и мне нигде не может быть лучше, чем там. Сегодня мне нравится много думать об игре. Это то, что увлекает меня больше всего», – сказал Иньеста журналисту Жерару Морено во время эфира на Twitch.