Торпедо — Локомотив прогноз на матч 15 октября РПЛ, прогноз на футбольный матч

В 13-м туре нас ждет очередное московское дерби, в котором встретятся два футбольных несчастья этого сезона, идущий на 14-м месте «Локомотив» и, замыкающее турнирную таблицу, «Торпедо». Участь автозаводцев была более-менее ясна уже после первых туров, команда явно была не готова к выступлению в российской Премьер-лиге, а вот железнодорожники удивили со знаком минус. Команда, обладающая одним из самых сильных составов в чемпионате, демонстрирует что-то невнятное, становится героем мемов и насмешек и в результате опускается в зону вылета. Сходу и фаворита назвать сложно. У хозяев трехматчевая беспроигрышная серия, а у гостей пять подряд матчей, состоящих из одних поражений. В случае победы торпедовцы догонят по количеству очков своих оппонентов, так что в любом случае интрига есть. Смотрим за поединком на стадионе Лужники в 14:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: П2, Ф1 (-1), ТБ (2,5)

«Торпедо» (Москва)

Ужасное начало сезона, одно набранное очко в первых девяти турах чемпионата заставило руководство автозаводцев пойти на перемены. В результате пост генерального президента клуба занял Илья Геркус, знакомый любителям футбола как раз по работе в «Локомотиве». Произошла смена и на тренерской скамейке, место Александра Бородюка занял Николай Савичев. В итоге дела в последних турах у «Торпедо» пошли несколько лучше, чем в начале сезона. Была одержана первая победа над московским ЦСКА, а затем два ничейных результата с воронежским «Факелом» и «Нижним Новгородом», причем оба матча команда Савичева заканчивала в численном меньшинстве. Тем не менее три тура подряд автозаводцы не проигрывают. Теперь их задача, чтобы эта серия не прервалась в матче с «Локомотивом». Принципиальным этот матч будет и для президента торпедовцев. Пока задача минимум к обогнать «Локо» в турнирной таблице. Результаты последних матчей «Торпедо» перед вами.

Премьер-лига. 09.10.2022, «Торпедо» — «Нижний Новгород» — 0 : 0

Премьер-лига. 02.10.2022, «Факел» — «Торпедо» — 2 : 2

Кубок России. 28.09.2022, «Урал» — «Торпедо» — 1 : 0

— «Торпедо» — : 0 Премьер-лига. 17.09.2022, «Торпедо» — ЦСКА — 1 : 0

— ЦСКА — : 0 Кубок России. 14.09.2022, «Сочи» — «Торпедо» — 1 : 3

Факты и цифры

Последний раз торпедовцы обыграли в домашнем матче «Локомотив» в 2003 году

У «Торпедо» худший результат в чемпионате по забитым мячам, всего 7 и худшая разница забитых и пропущенных мячей — минус 16

Никто из футболистов автозаводцев не смог забить более одного мяча и отдать более одной голевой передачи

Самый недисциплинированный игрок — Илья Кутепов, на его счету 2 желтые и 1 красная карточка

«Локомотив» (Москва)

Все, что сейчас происходит с железнодорожниками итог шатаний и шараханья клуба последние несколько лет. После ухода Юрия Семина команда ушла в пике, и никакие благие цели и намерения в виде вектора на развитие а-ля австрийский «Зальцбург» или РБ «Лейпциг» не послужили оправданием. Еще с уходом Ральфа Рангника можно было предположить, что-то пошло не так. А дальше было только хуже. Деньги на трансферы выделялись изрядные, игроки приобретались тоже неплохие по меркам российской Премьер-лиги, но «Локомотив» все равно ехал в тупик. Последний разгром в Сочи, видимо, стал последней каплей, и руководство решило прекратить тот самый вектор развития, который начался с приходом немецкий специалистов. Интересно, что будет дальше. Команда пока не достигла дна, но если проиграет «Торпедо», то меры могут быть еще более радикальными. А пока на данный момент нет тренера, и впереди туманное будущее. Представляем результаты последних пяти матчей «Локо».

Премьер-лига. 08.10.2022, «Сочи» — «Локомотив» — 4 : 0

— «Локомотив» — : 0 Премьер-лига. 01.10.2022, «Локомотив» — «Урал» — 2 : 4

— 2 : Кубок России. 28.09.2022, «Химки» — «Локомотив» — 0 : 5

— 0 : Премьер-лига. 18.09.2022, «Спартак» — «Локомотив» — 1 : 0

— «Локомотив» — : 0 Кубок России. 14.09.2022, «Локомотив» — «Краснодар» — 2 : 2 (пен. 3 : 1)

Факты и цифры

В последних пяти матчах в рамках чемпионата Премьер-лиги «Локомотив» потерпел 5 поражений, разница мячей в них 3 – 13

Второе место с конца команда занимает по пропущенным мячам — 26, больше только у «Оренбурга»

Лучшими бомбардирами команды являются Антон Миранчук и Иван Игнатьев — по 4 забитых мяча

Лучший ассистент Антон Миранчук — 3 голевые передачи

Самый недисциплинированный игрок Дмитрий Баринов — 3 предупреждени я и 1 удаление

Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив»

Первые матчи друг с другом команды провели около ста лет назад в рамках чемпионата Москвы. В первом сильнее оказалось «Торпедо» 4 : 2. С тех пор в различных турнирах сыграно 117 игр. Преимущество в них по-прежнему на стороне автозаводцев.

Победы «Торпедо» — 51

Победы «Локомотива» — 45

Ничьи — 21

Самая крупная победа «Торпедо» — 5 : 0

Самая крупная победа «Локомотива» — 8 : 0

Команды впервые сыграют после длительного перерыва, вызванного игрой автозаводцев в низших лигах чемпионата страны. В XXI веке «Торпедо» выиграло у «Локомотива» лишь три раза, дважды это случилось в 2003 году. Последние результаты матчей перед вами.

Премьер-лига. 08.04.2015, «Локомотив» — «Торпедо» — 2 : 0

— «Торпедо» — : 0 Премьер-лига. 08.11.2014, «Торпедо» — «Локомотив» — 0 : 1

— 0 : Премьер-лига. 25.10.2006, «Локомотив» — «Торпедо» — 0 : 0

Премьер-лига. 15.05.2006, «Торпедо» — «Локомотив» — 1 : 4

— 1 : Премьер-лига. 24.09.2005, «Локомотив» — «Торпедо» — 0 : 3

В другое время и в другой ситуации разрыв в коэффициентах букмекеров мог быть иным, но сейчас встречаются аутсайдеры чемпионата. Небольшое преимущество на стороне «Локомотива», а коэффициенты следующие:

на победу «Торпедо» от 3,20 до 3,44

на победу «Локомотива» от 2,13 до 2,26

ничья от 3,45 до 3,64

ТМ 2,5 — от 1,86 до 1,97

ТБ 2,5 — от 1,86 до 1,97

Нас вряд ли ожидает результативный матч, максимум команды забьют три мяча на двоих, и «Локомотив» окажется сильнее.

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Смотреть матч Торпедо – Локомотив