«Зенит» продлил контракт с Ерохиным до 2024 года, с Суторминым – до 2025-го

«Зенит» продлил контракты с и .

Новое соглашение с 32-летним Ерохиным рассчитано до конца сезона-2023/24. Контракт 28-летнего Сутормина будет действовать до конца сезона-2024/25.

Предыдущие соглашения россиян с сине-бело-голубыми, напомним, истекали летом этого года.

Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. С клубом он трижды становился чемпионом России, дважды брал Суперкубок и один раз – Кубок России. В этом сезоне атакующий хавбек забил 8 голов и отдал 2 передачи в 32 матчах за во всех турнирах. Его статистику можно изучить по ссылке.

Сутормин присоединился к «Зениту» в июле 2019-го. Он дважды выигрывал с клубом , а также побеждал в Суперкубке и Кубке России. В этом сезоне правый вингер забил 5 мячей и отдал 1 пас в 26 играх за «Зенит» во всех турнирах. С его статистикой можно ознакомиться здесь.