Комличенко о «Ростове» и чемпионской гонке: «На нас никто не ставит, и это только в плюс»

высказался о втором месте «Ростова» в таблице Мир после 12 туров.

— Отставание от «Зенита» составляет пять очков. Вас это заботит?

— Вообще ничего не думаем об этом. Нам нравится, хотим оставаться впереди. На нас никто не ставит, что мы будем бороться за медали, а нам это только в плюс.

— А как смотрите на то, что «Зенит» потерял очки в Воронеже?

— Тоже без разницы. Отталкиваемся от своей игры, – сказал нападающий .