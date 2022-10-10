Комличенко о «Ростове» и чемпионской гонке: «На нас никто не ставит, и это только в плюс»
Николай Комличенко высказался о втором месте «Ростова» в таблице Мир РПЛ после 12 туров.
— Отставание от «Зенита» составляет пять очков. Вас это заботит?
— Вообще ничего не думаем об этом. Нам нравится, хотим оставаться впереди. На нас никто не ставит, что мы будем бороться за медали, а нам это только в плюс.
— А как смотрите на то, что «Зенит» потерял очки в Воронеже?
— Тоже без разницы. Отталкиваемся от своей игры, – сказал нападающий «Ростова».
Комментарии