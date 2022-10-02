Николай Комличенко: «Ростов» лучше «Зенита» в командных взаимодействиях, у питерцев больше индивидуального мастерства. «Ростов» – тренерская команда»

высказался о силе «Зенита».

«Ростов» в матче 11-го тура Мир уступил «Зениту» со счетом 1:3.

«Мы знали, что «Зениту» не понравится наша система игры, потому что бегать они не любят. Поэтому старались больше владеть мячом, но надо играть так все 90 минут, а не 70. Почему так? Скамейка качественнее у «Зенита», у них выходит игрок сборной, а у нас не игрок сборной.

В чем сильнее ? В командных взаимодействиях, у питерцев все-таки больше индивидуального мастерства, а «Ростов» – тренерская команда», – сказал форвард «Ростова».