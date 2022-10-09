Блан возглавил «Лион». Экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции не работал в Европе с 2016-го
Лоран Блан назначен на пост главного тренера «Лиона».
56-летний специалист сменил на этой должности Петера Боса.
Контракт с Бланом подписан на два года – до 30 июня 2024 года.
Ранее Блан тренировал катарский «Эр-Райян», который возглавлял с 2020 по 2022 год. Также специалист был главным тренером «Бордо», сборной Франции и «ПСЖ», из которого ушел летом 2016-го. С тех пор Блан не работал в Европе.
На данный момент «Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. В последних пяти матчах команда уступила четыре раза и однажды сыграла вничью.
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