Блан возглавил «Лион». Экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции не работал в Европе с 2016-го

назначен на пост главного тренера .

56-летний специалист сменил на этой должности .

Контракт с Бланом подписан на два года – до 30 июня 2024 года.

Ранее Блан тренировал катарский «Эр-Райян», который возглавлял с 2020 по 2022 год. Также специалист был главным тренером «Бордо», сборной Франции и «ПСЖ», из которого ушел летом 2016-го. С тех пор Блан не работал в Европе.

На данный момент «Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. В последних пяти матчах команда уступила четыре раза и однажды сыграла вничью.