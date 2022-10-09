«Арсенал» лидирует в АПЛ после 10-го тура, «Ливерпуль» – 10-й

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«Арсенал» продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии после 10 туров.

Сегодня команда тренера Микеля Артеты дома обыграла «Ливерпуль» (3:2).

Лондонцы набрали 24 очка и на один балл опережают «Манчестер Сити». У «Тоттенхэма», идущего третьим, 20 очков.

Дальше расположились «Челси» (16 очков), «Ньюкасл» (14), «Брайтон» (14), «Манчестер Юнайтед» (12), «Борнмут» (12) и «Фулхэм» (11).

«Ливерпуль», набрав 10 очков, занимает 10-е место.

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