«Арсенал» лидирует в АПЛ после 10-го тура, «Ливерпуль» – 10-й

продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии после 10 туров.

Сегодня команда тренера Микеля Артеты дома обыграла «Ливерпуль» (3:2).

Лондонцы набрали 24 очка и на один балл опережают . У , идущего третьим, 20 очков.

Дальше расположились (16 очков), (14), (14), (12), (12) и (11).

, набрав 10 очков, занимает 10-е место.