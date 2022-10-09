Широков о «Зените»: «Не вижу россиян, кто может играть на уровне легионеров. Поэтому их и мало»

Роман Широков высказался об игроках «Зенита».

– Уместна ли критика в адрес «Зенита» за игру и результат матча в Воронеже [1:1]?

– Можно говорить о неплохом противодействии «Факела». Поле, может, и не идеальное, но тот же «Спартак» там забил четыре мяча, поначалу тоже проигрывая. В целом я бы не сказал, что «Зенит» играл плохо. Были моменты, которые нужно было реализовывать.

– В 12-м туре не выиграл и ЦСКА. Ничьи конкурентов – шанс для «Спартака»? И есть хоть какая-то надежда на интригу в чемпионате?

– Шанс на что?! В случае победы над «Крыльями» отрыв станет пять очков. Если «Зенит» будет терять очки, интрига, безусловно, может быть, но тогда и конкуренты не должны допускать потери, а у них с этим проблемы.

– Кержаков, Караваев, Кузяев, Мостовой – не мало ли россиян в основе «Зенита»? Нынешний лимит позволяет надеяться на прогресс отечественных футболистов?

– Я не вижу в «Зените» россиян, кто может составить конкуренцию и играть на уровне легионеров. Поэтому их и мало. Надежда на то, что через пару лет вырастут в больших игроков те, кто сейчас в аренде или продан с правом выкупа, – сказал экс-хавбек .