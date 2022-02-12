«Реал» при Анчелотти набрал 233 очка в 100 матчах Ла Лиги. Больше было только при Моуринью – 241

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Матч с «Вильярреалом» в 24-м туре Ла Лиги (0:0) стал сотым для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в Ла Лиге.

В общей сложности команда под его руководством набрала 233 очка, одержав 73 победы, 14 раз сыграв вничью и потерпев 13 поражений.

Больше баллов в первых ста матчах во главе «Реала» набрал только Жозе Моуринью – 241. Третье место по этому показателю занимает Зинедин Зидан (231 очко), четвертое – Мигель Муньос (229), пятое – Лео Бенхаккер (227).

В данный момент «Реал» занимает 1-е место в Ла Лиге, набрав 54 очка в 24 турах.

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