«Реал» при Анчелотти набрал 233 очка в 100 матчах Ла Лиги. Больше было только при Моуринью – 241

Матч с «Вильярреалом» в 24-м туре Ла Лиги (0:0) стал сотым для главного тренера «Реала» в Ла Лиге.

В общей сложности команда под его руководством набрала 233 очка, одержав 73 победы, 14 раз сыграв вничью и потерпев 13 поражений.

Больше баллов в первых ста матчах во главе «Реала» набрал только – 241. Третье место по этому показателю занимает (231 очко), четвертое – Мигель Муньос (229), пятое – Лео Бенхаккер (227).

В данный момент занимает 1-е место в , набрав 54 очка в 24 турах.