Анчелотти об 1:0 с «Хетафе»: «Реал» контролировал игру с самого начала, но не мог решить исход. Интрига держалась до конца»

высказался о победе над в 8-м туре (1:0).

«Мы контролировали игру с самого начала, и выход вперед так рано, очевидно, помог. Но мы не могли решить исход, интрига держалась до конца. Но нам не поставили пенальти, не засчитали гол из-за офсайда...

Мы выполнили свою задачу, мы решительно останавливали их атаки; Милитао и Рюдигер провели отличный матч.

Бывают разные матчи, и сегодня мы сыграли хорошо. Я попросил игроков не рисковать с пасами, контролировать мяч».

Об игре Милитао

«Очень хороша, как и у Рюдигера. То же качается и Тчуамени. Мы сыграли на ноль, что было важно. Мы прогрессируем».

О защите на матч с «Барсой»

«Мне не очень ясно, кто сыграет во вторник (с «Шахтером» – прим.), посмотрим, кто выйдет в игре с «Барселоной». Еще есть время подумать», – сказал главный тренер «Реала».