Анчелотти об 1:0 с «Хетафе»: «Реал» контролировал игру с самого начала, но не мог решить исход. Интрига держалась до конца»
Карло Анчелотти высказался о победе над «Хетафе» в 8-м туре Ла Лиги (1:0).
«Мы контролировали игру с самого начала, и выход вперед так рано, очевидно, помог. Но мы не могли решить исход, интрига держалась до конца. Но нам не поставили пенальти, не засчитали гол из-за офсайда...
Мы выполнили свою задачу, мы решительно останавливали их атаки; Милитао и Рюдигер провели отличный матч.
Бывают разные матчи, и сегодня мы сыграли хорошо. Я попросил игроков не рисковать с пасами, контролировать мяч».
Об игре Милитао
«Очень хороша, как и у Рюдигера. То же качается и Тчуамени. Мы сыграли на ноль, что было важно. Мы прогрессируем».
О защите на матч с «Барсой»
«Мне не очень ясно, кто сыграет во вторник (с «Шахтером» – прим.), посмотрим, кто выйдет в игре с «Барселоной». Еще есть время подумать», – сказал главный тренер «Реала».
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