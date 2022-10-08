Алаба в 3-й раз стал спортсменом года в Австрии. Он получил премию имени Ники Лауды, опередив олимпийских чемпионов горнолыжников Майера и Штрольца
Давид Алаба назван лучшим спортсменом года в Австрии.
30-летний защитник «Реал Мадрид» получил премию «Ники», названную в честь австрийского автогонщика, трехкратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Ники Лауды.
Алаба в третий раз за карьеру (также в 2013-м и 2014-м) стал спортсменом года в Австрии. Его 8 раз называли лучшим футболистом Австрии.
«Я невероятно горжусь тем, что получил такую награду. В нашей стране так много отличных спортсменов, которыми мы все можем гордиться. Это невероятная честь», – сказал Давид в интервью Sporthilfe.
В голосовании Алаба опередил олимпийских чемпионов Пекина-2022 – горнолыжников Маттиаса Майера и Йоханнеса Штрольца.
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