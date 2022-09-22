Арнаутович повторил рекорд сборной Австрии по числу матчей (103), Алаба вышел на 4-е место

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Марко Арнаутович повторил рекорд сборной Австрии по количеству игр.

Сегодняшний матч Лиги наций против Франции (0:0, первый тайм) стал для 33-летнего форварда 103-м за национальную команду.

Теперь нападающий «Болоньи» делит рекорд с Андреасом Херцогом, у которого также 103 игры за сборную.

Арнаутович играет за сборную Австрии с 2008 года. На его счету 33 гола – это третий результат в истории сборной. До рекорда ему осталось 11 мячей.

Защитник «Реала» Давид Алаба проводит 95-й матч за сборную Австрии – это 4-й результат наравне с Тони Польстером.

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