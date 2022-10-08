Наумов о «Локо»: «С такими финансовыми ресурсами должен бороться за медали. Риск вылета — приговор всему проекту»

высказался о выступлении «Локомотива» в Мир .

После 11 туров москвичи занимают в таблице 14-е место. Сегодня «Локомотив» сыграет на выезде с «Сочи».

«Уже трудно придумать оригинальные слова, чтобы описать провал «Локомотива». Иначе, как катастрофой, это не назвать. С такими возможностями и финансовыми ресурсами команда должна бороться за медали, если не за чемпионство. Нынешний риск вылета — это приговор всему проекту.

Не вижу, за счет чего «Локо» может подняться, если не уволить руководство и тренерский штаб. Пока очевидно, что команда дезорганизована и деморализована, поэтому сильно удивлюсь, если «Сочи» не выиграет.

Сочинцы после ухода Федотова, Касьерры и Родригао не так сильны, как в прошлом сезоне, но все равно играют неплохо и на голову сильнее «Локомотива» в его нынешнем состоянии», – сказал экс-президент ива».