Наумов о «Локо»: «Смена немецкого вектора вряд ли возможна. Боюсь, доиграются до зоны вылета»

высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Крылья Советов».

Игра состоится в субботу в рамках 5-го тура Мир .

«От «Локомотива» сейчас можно ожидать чего угодно — как победы, так и поражения. Вообще играет сейчас команда ужас как плохо. Но и «Крылья» выглядят не лучшим образом, поэтому если не обыгрывать их, то нужно отправлять в отставку тренерский штаб.

Руководство – тоже, но это вряд ли случится, поскольку решения принимает не генеральный директор Леонченко, а совет директоров во главе с председателем Плутником. Но их судьбу может определить только глава РЖД Белозеров, которому, возможно, сейчас не до «Локомотива».

А вот смена советом директоров принятого год назад немецкого вектора на что-то другое вряд ли возможна — это же тогда придется признавать ошибочность выбранной стратегии. Поэтому они будут до последнего цепляться за эту линию. И боюсь, что «Локо» доиграется до зоны вылета», – сказал экс-президент .