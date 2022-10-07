Барселона — Сельта 09.10.2022, чемпионат Испании, прогноз на футбольный матч

9 октября, в воскресенье, «Барселона» на своем поле примет «Сельту» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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К матчу с «Сельтой» «Барселона» подходит в статусе лидера Ла Лиги: команда Хави, как и мадридский «Реал», набрала 19 очков, но каталонцы опережают своего конкурента за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей: у «Барселоны» она 19:1, а у мадридцев — 18:7.

Сине-гранатовые действительно давно не начинали так здорово чемпионат, и у болельщиков «Барселоны» есть большая надежда, что спустя четыре года их любимая команда сможет вернуть чемпионский кубок, который пока прописался в Мадриде.

При этом чемпионат «Барселона» начала с неожиданной осечки, не сумев выиграть на своем поле у «Райо Вальекано» — встреча завершилась нулевой ничьей. Хотя надо признать, что скромный клуб из Мадрида становится неудобным соперником для каталонцев — в прошлом сезоне «Барселона» и вовсе потерпела два поражения в матчах с этим соперником.

Но после этой потери очков подопечные Хави буквально катком прошлись по соперникам, одержав в шести играх пять крупных побед: дома над «Вальядолидом» (4:0) и «Эльче» (3:0) и гостях над «Реал Сосьедадом» (4:1) «Севильей» (3:0) и «Кадисом» (4:0).

На этом фоне последняя победа над «Мальоркой» в предыдущем туре со счетом 1:0 выглядит скромно, но именно она позволила догнать по очкам «Реал», который неожиданно не смог обыграть на своем поле «Осасуну» (1:1).

При всей своей успешности в чемпионате Испании «Барселона» загнала себя в тяжелую ситуацию в Лиге Чемпионов: после трех туров группового этапа у каталонцев всего три очка и третье место квартете.

Как раз перед игрой с «Сельтой» «Барселона» в Милане уступила «Интеру» с минимальным счетом, чем максимально усложнила себе жизнь. Теперь «Барсе» непременно нужно побеждать итальянцев на своем поле, что продолжать рассчитывать на выход в плей-офф турнира.

За столь высокую результативность «Барселоны» в Ла Лиге болельщики в первую очередь должны благодарить Роберта Левандовски: поляк здорово вписался в новую для себя команду и показывает феноменальную статистику, забив девять голов в семи турах.

У его ближайших преследователей по команде достижения в разы скромнее — Ансу Фати и Усман Дембеле отличились по два раза.

«Сельта»

«Сельта» уже многие годы является крепким середняком Примеры и в этом сезоне подтверждает свой статус, занимая одиннадцатое место с десятью очками в активе.

Команда из Виго смогла обыграть на своем поле «Кадис» (3:0) и «Бетис» (1:0), а также «Жирону» (1:0) в гостях, и еще в первом туре поделила очки с «Эспаньолом» (2:2).

Обидчиками «Сельты» стали команды, которые изначально были фаворитами, — «Реал» (4:1), «Атлетико» (4:1) и «Валенсия» (3:0).

В семи первых турах «Сельта» девять раз поразила ворота соперников, а большую часть мячей на свой счет записал Яго Аспас — 35-летний ветеран и лучший бомбардир за всю историю клуба забил пять мячей, два из которых стали победными.

Второй бомбардир команды на данный момент — 20-летний Габриэль Вейга, забивший два мяча. Именно его удар принес команде победу над «Бетисом» в предыдущей игре.

«Барселона» — «Сельта»: история личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались сразу после увольнения из «Барселоны» главного тренера Роналда Кумана и выдали настоящий спектакль — игра в Виго завершилась со счетом 3:3.

В самом конце сезона уже под руководством Хави «Барселона» на своем выиграла 3:1 и закрепилась на втором месте турнирной таблицы.

Вообще «Сельта» достаточно неудобный соперник для каталонцев: в последних пяти играх «Барселона» лишь дважды смогла выиграть, одну победу одержала «Сельта», и дважды соперники расходились миром, в том числе и в 2020 году, когда за команду из Виго играл Федор Смолов, как раз забивший один из своих мячей каталонцам.

Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта»

В этом сезоне «Барселона» и «Реал» поведут отчаянную борьбу за чемпионство, обе команды понимают опасность потерь очков с заведомо более слабыми соперниками и постараются их избежать.

«Сельта» же пока в этом сезоне не выглядит грозой фаворитов и безропотно им уступает. Поэтому наверняка «Барселона» на своем поле добьется уверенной победы. На такой исход в букмекерской конторе Winline можно поставить с коэффициентом 1,29.

Также Барселона», показывающая очень результативный футбол в чемпионате, наверняка не ограничится малым количеством голов, так что можно поставить на команду Хави с форой -1,5 за 1,78.

Практически нет сомнений, что в матче будет забито более двух мячей, так что вполне резонно сделать ставку на ТБ 2,5 за 1,52.

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Где смотреть Барселона – Сельта