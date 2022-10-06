Тен Хаг о 3:2 с «Омонией»: «В перерыве я сказал игрокам, что нужно больше бегать. «МЮ» был статичен»

Эрик тен Хаг поделился впечатлениями после победы над «Омонией».

обыграл кипрскую команду в гостях в 3-м туре групповой стадии (3:2).

«Мы хорошо начали матч, но затем допустили необязательную ошибку и выдали крайне неудачную десятиминутку. Нужно извлечь урок из этого. У соперника сохранялись шансы, нельзя допускать такое.

В перерыве я сказал игрокам, что нужно больше бегать, мы были слишком статичны. Соперника нужно заставить двигаться, чтобы была возможность открываться у них за спинами. Поэтому мы провели две замены. И замены действительно оказали огромное влияние сегодня.

Что касается игры Марсьяля, то мы все необходимое увидели еще на предсезонке. Очень расстроились, когда он получил травму, это сказалось на результатах команды.

Сегодня была только разминка, отреагировать [на поражение от ] мы должны в воскресенье», – сказал главный тренер «МЮ».

9 октября «Юнайтед» в гостях сыграет с в 10-м туре .