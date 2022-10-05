Хави: «Не ожидали такой оборонительной игры от «Интера». «Барса» заслужила ничью»

Хави считает, что «Барселона» наиграла как минимум на ничью в матче с «Интером» (0:1).

«Мы будем играть дома и постараемся победить. Мы ждали этот «Интер», но, возможно, не с такой оборонительной игрой. Во втором тайме мы лучше ее поняли и создали больше моментов.

Они забили издалека, но мы заслужили бы хотя бы ничью. Таков футбол», – сказал тренер «Барселоны».

Матч в рамках 4-го тура Лиги чемпионов между командами состоится 12 октября.

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