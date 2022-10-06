Холанд – 3-й игрок, забивший в первых 3 матчах ЛЧ за английский клуб. Ранее были Шамах и Ферран Торрес
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Копенгагеном» (5:0) в Лиге чемпионов.
Норвежец стал третьим в истории игроком, забивавшим в каждой из первых трех игр турнира за английский клуб.
Ранее это удалось Маруану Шамаху («Арсенал») и Феррану Торресу («Манчестер Сити»).
Пеп так устал от голов Холанда, что заменил его в перерыве. Эрлинг почти ничего не успел – только дубль 😢
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