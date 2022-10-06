Холанд – 3-й игрок, забивший в первых 3 матчах ЛЧ за английский клуб. Ранее были Шамах и Ферран Торрес

Форвард сделал дубль в матче с «Копенгагеном» (5:0) в чемпионов.

Норвежец стал третьим в истории игроком, забивавшим в каждой из первых трех игр турнира за английский клуб.

Ранее это удалось Маруану Шамаху ( ) и («Манчестер Сити»).

Пеп так устал от голов Холанда, что заменил его в перерыве. Эрлинг почти ничего не успел – только дубль 😢