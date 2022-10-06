Холанд забивает в ЛЧ в среднем 1,27 гола за матч. У 98 команд в турнире этот показатель хуже

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

У Эрлинга Холанда высокий средний показатель забитых голов в Лиге чемпионов.

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в матче группового этапа против «Копенгагена» (5:0).

Форвард забил 28 голов в 22 играх в Лиге чемпионов.

Средний показатель Холанда – 1,27 гола за матч. 98 команд в нынешнем турнире имеют статистику этого компонента хуже, чем один Эрлинг.

Пеп так устал от голов Холанда, что заменил его в перерыве. Эрлинг почти ничего не успел – только дубль 😢

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