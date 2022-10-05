Квеквескири о борьбе с договорными матчами в Венгрии: «Бывало, после 1-го тайма в раздевалку приходили люди, зачитывали бумагу, надевали наручники и уводили»

Ираклий Квеквескири вспомнил, как в Венгрии решали проблему договорных матчей.

Квеквескири дебютировал в профессиональном футболе в сезоне‑2009/10 в составе венгерского клуба «Печ». В Венгрии он отыграл шесть лет.

– В Венгрии серьезно столкнулся с договорняками.

– Да. И они нашли выход из этой ситуации. Искоренили их вообще везде, независимо от лиги. Какой резкий прогресс в футболе пошел – как начала играть сборная, венгерские клубы, стала развиваться молодежь. Венгры сейчас востребованные футболисты.

– Что надо было для этого сделать? Ты, получается, участвовал в договорняках?

– Я никогда не участвовал в договорняках. Если бы участвовал, я бы здесь не сидел.

Футболистов, которые играли со мной в команде, постепенно задерживали. Получается, они делали какие‑то вещи, о которых не знала команда. Не только футболистов задерживали – администраторов, начальников команды, спортивного директора, генерального директора, судей. Масштаб колоссальный. Кого‑то посадили, кто‑то с жизнью покончил.

Бывало так, что первый тайм завершен, люди приходят прям в раздевалку, зачитывают бумагу, надевают наручники и уводят. Ну и цепная реакция дальше пошла, начали сдавать друг друга, – рассказал полузащитник «Факела».