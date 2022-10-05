ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра не удалить Кайо в игре «Крыльев» и «Краснодара»

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ЭСК РФС признала неверным решение главного судьи Алексея Сухого не удалить Кайо в игре «Крыльев Советов» и «Краснодара».

Об этом сообщил глава ЭСК РФС и судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Ранее самарский клуб попросил дать оценку трем решениям арбитра.

Речь идет о неназначенном пенальти в ворота «быков» на 55-й минуте после падения Максима Глушенкова, о моменте с возможным голом Романа Евгеньева на 81-минуте, а также непоказанной второй желтой карточке Кайо на 86-й минуте. 

– Губернатор Самарской области сделал акцент, что судьи некомпетентны.

– Он как любой очень статусный болельщик может сказать свое мнение. Клуб написал обращение по нескольким пунктам. ЭСК рассмотрел и признал часть ошибок, например, две желтые карточки Кайо.

В ситуации с голом как минимум действия ВАР признали верными. В связи с оценкой судьи будут дальнейшие назначения.

– Сухой может быть отстранен?

– Не используем термин «отстранение», если нет этических нарушений. Когда оценка судьи будет сформирована, это скажется на назначении Сухого на матчи.

А об этических нарушениях информации нет. Сам факт недовольства представителей клубов не является причиной отстранения судей, – сказал Каманцев.

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