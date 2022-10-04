«Крылья» обратились в ЭСК по трем судейским решениям в игре с «Краснодаром»

обратились в ЭСК РФС по итогам матча с .

Самарский клуб попросил дать оценку трем решениям арбитра Алексея Сухого.

Речь идет о неназначенном пенальти в ворота «быков» на 55-й минуте после падения , о моменте с возможным голом на 81-минуте, а также непоказанной второй желтой карточке на 86-й минуте.

Также ЭСК рассмотрит правильность удаления защитника Максима Ненахова на 13-й минуте игры с (2:4). На матче работала бригада судей во главе с .