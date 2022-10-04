«Крылья» обратились в ЭСК по трем судейским решениям в игре с «Краснодаром»

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«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

Самарский клуб попросил дать оценку трем решениям арбитра Алексея Сухого. 

Речь идет о неназначенном пенальти в ворота «быков» на 55-й минуте после падения Максима Глушенкова, о моменте с возможным голом Романа Евгеньева на 81-минуте, а также непоказанной второй желтой карточке Кайо на 86-й минуте. 

Также ЭСК рассмотрит правильность удаления защитника «Локомотива» Максима Ненахова на 13-й минуте игры с «Уралом» (2:4). На матче работала бригада судей во главе с Сергеем Ивановым.

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